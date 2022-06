Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul vlogger Mircea Bravo s-a casatorit astazi cu aleasa inimii lui. El anunțase saptamana trecuta ca va facea pasul cel maare alaturi de „o fata din Bistrita”. Petrecerea are loc chiar in aceste momente, intr-un local din Cluj Napoca.

- Un vlogger din Spania a fost pedepsit de Curtea Suprema din Spania, dupa ce umilit un om al strazii roman. Tanarul i-a dat biscuiti cu pasta de dinti și a filmat totul, pentru a avea conținut pe contul sau de YouTube.Tanarul, cunoscut pe YouTube sub numele de ReSet, nu mai poate activa pe platforma…

- Mircea Bravo este cunoscut de intreaga țara datorita videoclipurilor sale haioase și spoturilor publicitare. Are caștiguri generoase din YouTube și Facebook, unde are peste milioane de abonați și urmaritori și a facut sute de mii de euro din scheciuri și reclame. Și dantura și-a refacut-o tot de pe…

- Lui Radu Mazare, care e incarcerat la Penitenciarul Rahova, i s-a permis sa participe la inmormantarea mamei sale. La ceremonie a fost prezenta si Roxana Mazare, femeia pe care fostul primar a luat-o in casatorie in inchisoare.

- Anca Țurcașiu a fost ieri soacra mare, asta deoarece fiul ei, Radu, s-a casatorit civil cu partenera sa de viața cu care se iubește de trei ani. Cei doi au decis sa mearga pe același drum impreuna, insa iata cu ce se ocupa de fapt nora Ancai Țurcașiu.

- Hailey Baldwin a fost operata de urgența, in urma cu doua luni, la inima din cauza unui cheag de sange. Soția lui Justin Bieber a povestit situația dificila prin care a trecut in luna martie intr-un video postat pe canalul sau de YouTube. Partenera artistului avea o gaura in inima, care a dus și la…

- Minodora (44 de ani) a fost ca o carte deschisa in podcastul „In Oglinda”, realizat de Mihai Ghița, și difuzat pe Youtube. A vorbit despre neajunsuri, despre copilarie, despre absența tatalui, dar și despre ralațiile ei amoroase. Minodora are acum o casnicie fericita, dar a recunoscut ca a suferit din…