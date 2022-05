Stiri pe aceeasi tema

- Marti, in jurul orei 10, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe bulevardul Dambovița din Timișoara, au fost gasite 3 persoane in stare de inconștiența. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 33 de ani s-ar fi aruncat de pe un bloc cu 10 etaje…

- Tragedie in aceasta dimineața in Timișoara. O femei de 33 de ani a murit pe loc, asta dupa ce aceasta s-a urcat de pe blocul cu 10 etaje de pe bulevardul Dambovița și s-a aruncat in gol. Alaturi de ea și-a luat și copiii, un baiețel de trei ani și fetița de șase ani. Și baiatul a decedat in ciuda eforturilor…

- Baza de antrenament a lui Șahtior de langa capitala Kiev a fost atacata de ruși, ca urmare a unei batalii purtate pe teritoriul Ucrainei, țara invadata de Rusia. Din primele informații, prezentate de sport.ua, se pare ca un obuz a aterizat pe un teren de antrenament, iar un alt obuz a vizat o incapere…

- Primele imagini de la accidentul din Jucu de Mijloc, unde un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj a anunțat, marți dimineața, ca 18 persoane au fost implicate in acest eveniment rutier. „In accident au fost implicate un autoturism și un microbuz.…

- Epava Endurance, nava exploratorului britanic Ernest Shackleton, zdrobita de gheturi in largul Antarcticii in 1915, a fost descoperita in Marea Weddell, la o adancime de 3.000 de metri, au anuntat miercuri reprezentanții echipei care a plecat in cautarea ei.

- Marturia unei voluntare la granita cu Ucraina. Didona Goanta a fost la Vama Siret de sambata dimineata pana luni la pranz. La Vama Siret se inregistreaza cel mai mare numar de refugiati ucraineni care intra zilnic in Romania. Ea a povestit, pentru defapt.ro, ca a gasit „un haos generalizat" la vama,…

- Tanara de 18 ani, din Calan, judetul Hunedoara, care ar fi fost agresata de iubitul ei si impinsa pe fereastra de la etajul al treilea al unui bloc din localitate, vineri seara, 4 februarie, a fost transferata de la spitalul municipal din Hunedoara la o clinica din Timisoara.Aceasta a suferit leziuni…

- Betty Vișanescu se poate bucura de o frumusețe aparte, insa vedeta a vrut sa faca o schimbare la nivelul feței. Fiica lui Florin Salam nu a stat prea mult pe ganduri și a apelat la medicul estetician . De data aceasta, cantareața și-a injectat buzele cu acid hialuronic. Iata cum arata vedeta dupa procedura…