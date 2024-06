Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din București a fost reținuta dupa ce a mușcat mai multe persoane, inclusiv doi polițiști care au venit la fața locului. Agenții incercau sa o imobilizeze pentru a o duce la secție.Incidentul ar fi avut loc cu o saptamana in urma.

- Politistii din Olt cauta un minor, in varsta de 15 ani, care a plecat voluntar de la domiciliul sau, din comuna Traian, județul Olt, și nu a mai revenit. Potrivit oamenilor legii, minorul a plecat de acasa pe data de 21 iunie. Polițiștii au precizat ca dispariția copilului a fost anunțata de tatal acestuia.…

- In cursul zilei de joi, 13 iunie 2024, polițiștii locali din Iași au observat un comportament ciudat la o maicuța ce era pe bulevardul Ștefan cel Mare, chiar in fața Mitropoliei. Aceasta a inceput sa ceara bani trecatorilor pentru o anumita cauza. Cand oamenii legii s-au apropiat, au facut o descoperire…

- Un barbat de 74 de ani a fost amendat, sambata, cu 5.000 de lei, dupa ce si-a pierdut o arma si doua incarcatoare in zona unui supermarket din Targu Mures. „Politistii din Mures au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o strada din Targu Mures, au fost identificate o arma, doua incarcatoare, mai…

- O femeie din București este cercetata de polițiști dupa ce a agresat copilul pe care il avea in grija. Vineri, 17 mai 2024, politiștii Directiei... The post Video | Filmata in timp ce agresa fizic un copil in varsta de un an. Bona din București, reținuta de polițiști appeared first on Special Arad ·…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta - Serviciul Municipal de Investigatii Criminale fac, joi, trei perchezitii intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si santaj. Perchezitiile au loc in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Cluj, la locuintele a trei barbati…

- In cursul zilei de joi, 4 aprilie, polițiștii din Tauții Magherauș au desfașurat o acțiune pe D.N.1C – Tauții Magherauș, Bușag, Cicarlau, care a vizat verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto și a respectarii normelor privind…