- Ucraina vrea sa organizeze CM-2030! Ucraina este aproape de a se alatura Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui Cupa Mondiala FIFA 2030, potrivit unui articol publicat luni de The Times. Luni, ziarul britanic The Times a dezvaluit ca Ucraina urmeaza sa se alature Spaniei si Portugaliei…

- Razvan Lucescu a intrat in conflict cu ultrașii dupa PAOK – Panathinaikos 1-2. Asistenții l-au calmat cu greu pe antrenorul roman, care a fost un car de nervi. PAOK a pierdut derby-ul cu liderul din Grecia, iar suporterii și-au ieșit din minți. L-au fluierat și l-au insultat pe antrenor, care nu a ramas…

- Clasamentul final pentru Balonul de Aur 2022 ar fi fost dezvaluit cu doua saptamani inainte de decernarea mult ravnitului trofeu. Dupa cum era de asteptat, Karim Benzema nu a avut rival. Lista aparuta in mediul online cu clasamentul final s-a viralizat in scurt timp. Karim Benzema ar fi primit 521 de…

- Cum arata cel mai scump prim 11 din lume este o intrebare la care ne-a raspuns Transfertmarkt, care a formt o echipa din jucatorii cu cele mai mari cote de piata in functie de pozitiile pe care le au pe teren. Manchester City este singura echipa cu trei fotbalisti, Dias (75 de milioane), Foden (90 […]…

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…

- Alimentele lui Erling Haaland, care l-au transformat intr-o adevarata bestie, au fost dezvaluite de fostul antrenor personal al starului de la City, Erase Steenslid. Acesta spune ca datorita meniului pe care l-a avut, Haaland a pus numai putin de 25 de kilograme de muschi in doar 15 luni. Erling Haaland,…

- Anamaria Prodan a socat pe toata lumea, la doua zile dupa ce s-a batut cu Laurentiu Reghecampf si i-a invinetit ochiul. Anamaria Prodan a dat dovada de eleganta si i-a transmis si un mesaj superb baietelului lui Laurentiu Reghecampf cu Corina Caciuc. Laurentiu Reghecampf isi boteaza fiul pe care il…

- Anamaria Prodan a lansat acuzatii halucinante la adresa lui Laurentiu Reghecampf. Anamaria Prodan si-a acuzat sotul de violenta. La randul sau, si Laurentiu Reghecampf a acuzat-o pe Anamaria Prodan ca l-a agresat. Anamaria Prodan a oferit un prim raspuns dupa dupa ce a fost agresata de Laurentiu Reghecampf.…