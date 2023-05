Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Gorj au identificat persoana accidentata mortal de tren miercuri seara. Este vorba de o tanara de 19 ani, din orașul Bumbești-Jiu. Tanara se afla intr-un tunel in momentul in care s-a produs accidentul feroviar. Polițiștii din cadrul Biroului Județean…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de un tren la Valea Sadului. Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Gorj intervin in acest moment la un accident feroviar mortal, produs intre stațiile Valea Sadului și Meri. Din primele date, o femeie ar fi fost accidentata mortal de un…

- O femeie in varsta de 83 de ani a decedat, miercuri seara, dupa ce a fost lovita de o caruta, pe DC 45, in localitatea Tarzii, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.Potrivit primelor cercetari efectuate de politistii rutieri, femeia se deplasa pe partea stanga…

- Totul s-a intamplat in jurul orei pranzului cand micuțul a inceput sa vomite dupa care a leșinat. Speriata, educatoarea a sunat la 112 și apoi i-a contactat pe parinții micuțului. Din pacate medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.Trupul neinsuflețit a fost transportat…

- O tragedie pe calea ferata s-a petrecut la Piatra Neamt, miercuri, 26 aprilie 2023. O femeie a decedat dupa ce a fost lovita de tren, cadrele medicale chemate in ajutor neputand sa mai faca nimic pentru a o salva.

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața, in localitatea timișeana Bethausen. Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita de un TIR. „Un barbat in varsta de 26 de ani a condus un autotren pe DJ 609 in localitatea Bethausen din județul Timiș, iar la intersecția cu DJ 609B…

- Lumea filmului e in doliu! Un actor celebru in varsta de 66 de ani a murit dupa s-a inecat in timpul unei scufundari. Trupul starului a fost gasit pe o plaja din Australia. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.