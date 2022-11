Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua fetițe in varsta de 10 și 12 ani, care au fost rapite din Brașov in cursul zilei de ieri, au fost gasite in Prahova. Polițiștii l-au incatușat pe barbatul in varsta de 42 de ani care le insoțea și l-au dus la audieri. Cele doua minore au fost gasite in jurul orei 17:00, pe raza localitatii…

Doua fete de 10 și 12 ani din județul Brașov disparute dupa ce au mers la un gratar au fost identificate pe raza județului Prahova, iar barbatul in varsta de 42 ani, banuit de rapirea lor, se afla in custodia polițiștilor.

- Un barbat a anunțat poliția miercuri dimineața, despre faptul ca de pe terenul sau din localitatea prahoveana Targșoru Vechi, au fost furate 180 de oi. Potrivit IPJ Prahova, in cursul dimineții de miercuri, 9 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Blejoi au fost sesizați de…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, fondatorul Tesla si de doua zile si proprietarul Twitter este in Romania. A inchiriat Castelul Bran, cunoscut drept castelul lui Dracula, pentru o petrecere exclusivista de Halloween, cu cei mai bogati si influenti miliardari americani. Au petrecut deja o noapte…

- Lacul Balbaitoarea din Prahova este un loc caracterizat printr-un teren umed, un loc mocirlos, un ochi de apa pe un teren mlaștinos, unde cresc plante carnivore. Oamenii locului spun despre acest lac cu adancime insemnata ca ar fi sub blestem de ani buni.

- NTT DATA Romania, in calitate de beneficiar, anunța finalizarea proiectul „PEX - Practicam EXcelența”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și de care au beneficiat 248 de studenți din centrele universitare Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara.

- Rezoluția de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, avea in vedere pentru Romania ce se intregea atunci nu doar democrație, ci mai ales „democrație curata”. Este astfel normal ca la lansarea la Alba Iulia a carții Soarta democrației (Creator, Brașov, 2022), sa ma opresc mai intai asupra actualitații acestei…