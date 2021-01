Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de aseara a emisiunii “40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzata la Kanal D, Adrian Nastase, celebrul și, totodata, controversatul om politic roman a facut dezvaluiri impresionante. Fost premier al Romaniei, fost președinte al Partidului Social Democrat, Adrian Nastase, unul dintre cei mai…

- Omul de afaceri Silviu Prigoana a fost invitat marți seara la emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Nu s-a eschivat și a raspuns la intrebari despre bani, afaceri, iubire și familie. Fondator al primei televiziuni de știri din Romania, businessman, fost deputat, numele lui Silviu…

- Teo Trandafir, dezvaluirile care au atras 1 milion de telespectatori pe Kanal D Toata lumea o cunoaște pe Teo Trandafir in postura de prezentator tv. Marți seara insa, ea a putut fi descoperita din alta perspectiva. Cea a invitatului intr-o emisiune de televiziune. Este vorba despre show-ul „40 de intrebari…

- Teo Trandafir (52 de ani) a dezvaluit, in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, de ce a luat decizia de a divorța de ambii soți. Vedeta a lasat sa se ințeleaga ca exista un barbat in viața ei in acest moment, dar nu a vrut sa ofere mai multe detalii, potrivit click.ro. Vedeta […] The post Teo Trandafir,…

- In emisiunea 40 de intrebari cu Denise Rifai, difuzata de Kanal D, Teo Trandafir (52 de ani) a dezvaluit de ce a luat decizia de a pune capat mariajelor sale. Teo Trandafir a vorbit despre barbatul din viața ei Totodata, prezentatoare de televiziune a lasat sa se ințeleaga ca exista un barbat in viața…

- Marți seara, in cadrul emisiunii de la Kanal D „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Teo Trandafir s-a aflat fața in fața cu o serie de intrebari la care a oferit raspunsuri despre viața sa personala și profesionala. Prezentatoarea tv a scos la iveala amanunte interesante despre casniciile ei.Unul dintre…

- Celebra actrița Draga Olteanu Matei s-a stins din viața, azi-noapte, pe patul de spital.Medicii de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași au anunțat ca, in ciuda eforturilor depuse, actrița a murit in noaptea de marți spre miercuri, conform Digi 24.Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani, a ajuns,…

- Dupa ce a petrecut o vara ca pe ace, Ilinca Vandici este foarte bucuroasa ca filmarile pentru reality-show-ul pe care-l prezinta la Kanal D s-au reluat. Deși este bucuroasa ca a revenit pe platourile de filmare, Ilinca nu se imbata cu apa rece, ci este conștienta ca mai este mult pana sa scapam de amenințarea…