- Toata lumea a așteptat ca Ion Țiriac sa participe la cununia Simonei Halep, insa acesta nu a venit la petrecerea care a avut loc pe malul marii. Ilie Nastase a dezvaluit de ce nu a venit Ion Țiriac la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Marele absent de la cununia jucatoarei de tenis, care a avut loc…

- Simona Halep s-a casatorit pe 15 septembrie cu Toni Iuruc intr-un local de fițe de la malul marii. Alaturi de cei doi au fost parinții jucatoarei de tenis, dar și soacra Simonei Halep, Genica. Mama lui Toni Iuruc nu este straina de lumea afacerilor. Mulți au fost curioși sa afle cine este soacra Simonei…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, 29 de ani, s-a casatorit civil miercuri, 15 septembrie, cu omul de afaceri Toni Iuruc, 42 de ani, la Mamaia. Dupa ceremonie, cei doi sarbatoresc alaturi de invitați intr-un local de lux din stațiunea de pe litoral.Simona Halep și Toni Iuruc au spus „Da!“ in fața primarului…

- Fostul lider WTA Simona Halep a postat un mesaj motivational in social media, miercuri, in ziua in care se casatoreste civil cu omul de afaceri Toni Iuruc. "Da sansa fiecarei zile sa fie cea mai frumoasa din viata ta", este mesajul sportivei, citat atribuit lui Mark Twain. "O zi frumoasa tuturor", a…

