Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarii sunt unii dintre cei mai puternici oameni de pe Pamant, care au o influența semnificativa asupra unor parți uriașe din economia globala și joaca roluri-cheie in toate domeniile, de la politica internaționala și mass-media la filantropie, inovare științifica sau moda. Iata care este, așadar,…

- Elon Musk și avocații sai ar fi cerut unui judecator din Statele Unite sa respinga un proces de 258 de miliarde de dolari intentat de investitori care au susținut ca a operat o schema piramidala pentru a promova criptomoneda Dogecoin.Potrivit unui raport Reuters din 1 aprilie, avocații lui Elon Musk…

- Tab-ul ”For You” al Twitter afiseaza tweeturi ale unor personae necunoscute de utilizatori, dar care le sunt recomandate de algortimul platformei. Pana acum, aici erau afisate conturi de la orice utilizator, indiferent daca erau verificate sau nu. Dar Musk a anuntat luni seata tarziu ca, de acum inaunte,…

- Evaluarea este mai mica de jumatate din cele 44 de miliarde de dolari pe care Musk le-a platit pentru achizitionarea platformei de socializare, indicand o scadere a valorii Twitter. Twitter nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii trimise de Reuters prin e-mail. Musk a declarat in decembrie ca…

- Elon Musk si-a recastigat titlul de cel mai bogat om din lume, potrivit evaluarii Bloomberg, relateaza CNN. Directorul general al Tesla fusese detronat de pe primul loc de Bernard Arnault, patronul brandului francez de lux LVMH, in luna decembrie a anului trecut, iar de atunci Musk a ramas pe locul…

- Un top facut recent arata ca bogații lumii au reușit sa caștige in doar o saptamana miliarde de dolari. Surprinzator este faptul ca Elon Musk a fost depașit de fondatorul altei companiei, in urma informațiilor aparute despre mașinile Tesla, caci sistemul de asistența poate crea accidente.

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a declarat miercuri ca anul trecut a donat acțiuni in valoare de aproximativ 1,95 miliarde de dolari ale companiei in scopuri caritabile. Donația conține 11,6 milioane de acțiuni și a fost descrisa intr-un document depus la autoritațile de reglementare din…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a donat organizatiilor caritabile actiuni ale companiei in valoare de 1,95 miliarde de dolari in 2022, arata documentele publicate de Autoritatea de Supraveghere a Pietei de Capital din SUA (U.S.