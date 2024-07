Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul de TIR a vrut doar sa se racoreascaPotrivit relatarilor martorilor, romanul se afla in tranzit prin zona cand a decis sa faca o pauza și sa se scalde in rau. „S-a aruncat in apa, a reaparut și a dat din cap ca și cum ar fi spus ca totul este in regula, apoi a fost tarat de curent”, a declarat…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat cetatenia romana a celei de-a treia persoane disparute, si ulterior gasita decedata, in urma inundatiilor produse pe 31 mai in Italia, in regiunea Friuli Venezia Giulia. Este vorba de Cristian Molnar, al carui trup a fost gasit la trei saptamani dupa incidentul…

- Un copil in varsta de 13 ani a murit inecat, in seara zilei de 1 iunie, intr-o balta din zona barajului Castranova din judetul Dolj. Trupul baiatului a fost gasit, insa era prea tarziu pentru a putea fi salvat. Politia anunta, duminica, deschiderea unui dosar penal in cadrul caruia se fac cercetari…

- Un accident ingrozitor i-a adus sfarșitul lui Robert, un tanar de doar 23 de ani. Romanul a avut parte de un sfarșit tragic, in timp ce se afla in mașina alaturi de alți doi prieteni. Niciunul dintre ei nu a supraviețuit accideentului rutier. Familia lui Robert este copleșita.

- Sfarșit tragic pentru un tanar in varsta de 23 de ani! Ionuț a murit de Paște, in Italia, dupa ce a ramas blocat intr-un container plin cu haine și s-a sufocat. Avea toata viața inainte, iar visul lui era sa iși construiasca o casa.

- Un caz șocant a zguduit o localitate intreaga. Un bebeluș de doar 7 luni a murit subit, dupa o criza respiratorie severa. Tragedia vine la doar cateva luni dupa un alt caz similar, cand o fetița de 9 ani a murit.

- Un roman in varsta de 20 de ani a avut parte de un sfarsit tragic, in Italia. Stefan Velea a murit in noaptea de Inviere, intr-un tragic accident de circulație. Mașina in care se afla a rupt balustrada unui pod și s-a prabușit in gol aproximativ zece metri, intr-o prapastie.