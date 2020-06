Stiri pe aceeasi tema

- Khairi Saadallah, 25 de ani, este barbatul suspecat ca ucis trei persoane și a ranit alte trei in atentatul de la Reading, Marea Britanie. Libianul a fost a fost arestat sub suspiciunea de omor, a informat The Independent.Autoritațile au confirmat duminica la pranz ca trateaza incidentul ca pe un atac…

- Conform polițiie, atacul nu este considerat ca avand legatura cu terorismul, insa ancheta este sprijinita de poliția antiterorista. Tanarul de 25 de ani din Reading a fost arestat la locul atacului, fiind suspectat de crima, a anuntat politia, care a precizat ca nu mai cauta nicio alta persoana…

- Cozi lungi s-au format luni in jurul magazinelor din Anglia, cel mai mare interes fiind atras de retailerul cu discount Primark, comerciantii deschizandu-si usile pentru clienti dupa o pauza de 83 de zile impusa de autoritati din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.Citește și: Actrița…

- Cel putin 20.000 de persoane au murit in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor, ca urmare a pandemiei, conform calculelor Reuters bazate pe date oficiale. In cele opt saptamani pana la 1 mai, 37.627 de persoane au murit din cauze diverse in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor,…

- Aproximativ 136.000 de persoane din Anglia sunt infectate cu COVID-19, conform rezultatelor preliminare ale primului studiu pe scara larga privind raspandirea bolii efectuat in Marea Britanie, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 53: Orban cumpara presa cu…

- Antrenorul Pep Guardiola si cel putin opt jucatori din prima echipa a clubului englez de fotbal Manchester City vor intra in autoizolare pentru 14 zile la revenirea in Marea Britanie, pentru posibila reluare a Premier League, relateaza The Times, cotat de Reuters. Fotbalul din Marea Britanie a fost…

- Fundasul argentinian Pablo Zabaleta, care joaca la clubul englez de fotbal West Ham United, regreta ca pandemia de coronavirus ii poate rapi sansa de a-si incheia in fata spectatorilor cariera lui din Premier League, relateaza Reuters. Fotbalul din Anglia a fost suspendat pe termen nedefinit din cauza…

- Datele instantanee din diferite surse oficiale arata ca in Italia, Spania, Franța, Irlanda și Belgia, intre 42% și 57% din decesele cauzate de virus au avut loc in locuințe, potrivit raportului academicienilor cu sediul la London School of Economics (LSE). Citeste si: COVID-19 se poate transmite…