Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul de la Viena este un tanar in varsta de 20 de ani care avea la activ o condamnare pentru implicare intr-o organizatie terorista, a confirmat ministrul austriac de interne Karl Nehammer pentru agentia APA citata de Agerpres. Potrivit lui Nehammer, Kujtim Fejzulai, atacatorul ucis de fortele…

- Presa austriaca a dat publicitații in aceasta dimineața informații despre identitatea și viața atacatorului ucis aseara de poliție, dupa atacul multiplu din centrul istoric al Vienei. Potrivit jurnalistului austriac Florian Klenk, redactor-șef al saptamanalului Falter, teroristul era simpatizant ISIS…

- Kurtin S. avea "radacini albaneze", dar parintii sai erau originari din Macedonia de Nord, a declarat Florian Klenk, redactorul sef al saptamanalului Falter, intr-o postare pe Twitter, fara a oferi detalii despre sursa acestor informatii. Politia credea ca el nu era capabil sa planifice un…

- Autoritațile austriece au impușcat unul dintre atentatorii care au acționat luni seara la Viena. Acesta era un tanar de 20 de ani nascut și crescut in Viena și era cunoscut serviciilor de informații interne ca fiind unul dintre cei 90 de islamiști care doreau sa plece in Siria, a a declarat redactorul…

- Atacatorul impuscat in cursul atentatelor comise luni seara la Viena era un tanar de 20 de ani nascut si crescut in oras, cunoscut serviciilor de informatii interne ca fiind unul dintre cei 90 de islamisti austrieci care doreau sa plece in Siria, a declarat marti redactorul sef al saptamanalului…

- Cel puțin patru oameni au murit în atacul terorist comis luni seara, la Viena, de mai mulți indivizi înarmați. Patru au fost arestați, iar unul ar fi înca în libertate și este cautat de polițiști. Un alt atacator a fost ucis, despre care autoritațile austriece au spus ca este…

- Cel puțin patru oameni au murit in atacul terorist comis luni seara, la Viena, de mai mulți indivizi inarmați. Patru au fost arestați, iar unul ar fi inca in libertate și este cautat de polițiști. Un alt atacator a fost ucis, despre care autoritațile austriece au spus ca un simpatizant al Statului Islamic.

- Un barbat in varsta de 47 de ani, suspectat ca s-a aflat in contact cu atacatorul - Brahim Aioussaoi, un tunisian in varsta de 21 de ani, care a sosit in Franta la 9 octombrie din Italia - care a ucis trei persoane in Bazilica Notre-Dame-de-l'Assomption de la Nisa, a fost plasat in arest preventiv joi…