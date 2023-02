Cine e Armand Goșu, românul pus de Rusia pe lista agenților străini Istoricul roman Armand Goșu a fost inclus de Kremlin pe lista ”agenților straini”. Decizia autoritaților vine in contextul in care, acesta a facut in repetate randuri analize privind infrangerile suferite pe front de armata lui Putin. Anunțul a fost facut chiar de istoricul Armand Goșu pe pagina sa de facebook. ”Urmeaza sa fiu inclus in „registru”. M-au pus pe lista aceeași zi cu generalul in rezerva Ben Hodges. Sunt intr-o companie foarte onorabila, alaturi de oameni politici din diverse generații (fostul premier Kasianov, Hodorkovski, Ilia Azar, Ilia Iașin, Oleg Kașin etc), de ziariști, profesori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

