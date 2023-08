Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in lumea medicala din Romania! Alin Popescu, medic ginecolog la Spitalul județean de urgența din Deva, s-a stins din viața la varsta de 31 de ani, dupa ce s-a inecat in apele unui lac de acumulare din Caraș Severin.

- Lumea politicii din Romania e in doliu! Dan Matei Agathon, fostul ministru al Turismului in Guvernul Nastase s-a stins din viața la varsta de 74 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de Alin Burcea, prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania…

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un cunoscut preot din București și-a pierdut viața intr-un accident cumplit, pe DN2-E85, cunoscut sub numele de "Drumul morții". Tragicul eveniment a avut loc marți, 11 iulie, in jurul orei 8:30, pe traseul dintre Buzau și București.

- Lumea filmului din Romania este in doliu! O indragita actrița, cu o activitate pe scena de peste doua decenii, s-a stins din viața la varsta de 80 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis familia acesteia.

- Lumea modei este in doliu! Stephan Pelger a murit la 44 de ani. Celebrul designer ar fi fost gasit fara suflare in propria sa locuința de catre un vecin. Autoritațile care au ajuns la fața locului au declarat decesul vedetei. Stephan Pelger a murit la 44 de ani E doliu in lumea modei din Romania. […]…

- Inginerul Marius-Sabin Peculea, recunoscut pentru contribuțiile sale in studierea, experimentarea, proiectarea și realizarea uzinei de apa grea, a trecut in neființa la varsta de 97 de ani. Moartea sa reprezinta o pierdere remarcabila pentru comunitatea științifica și tehnologica, iar realizarile sale…

- Romania nu testeaza atat cat ar trebui fructele și legumele care ajung pe piața, pentru a vedea ce cantitate de pesticide conțin. O recunoaște ministrul Agriculturii Petre Daea, care spune ca ne-ar trebui mai multe laboratoare. Deși oficialii statului asigura populația ca legumele și fructele de pe…

- Medicul de la Maternitatea Polizu care a ajuns la Spitalul Universitar intrucat s-a ranit cu un pistol cu bile de cauciuc, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida, a murit. ”Suntem suprasolicitati, hartuiti si, de prea multe ori, fara aparare. Rezultatul: stres si epuizare, o boala cu afectarea starii…