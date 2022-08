Cine distruge rezerva mondială de bumbac Clima extrema ii lovește pe cei mai mari furnizori de bumbac din lume. In India, principalul producator mondial, ploile abundente și daunatorii au redus mult culturile, astfel incat țara s-a orientat spre importuri – o premiera. Un val de caldura in China ridica temeri in ceea ce privește viitoarele recolte. In SUA, cel mai important […] The post Cine distruge rezerva mondiala de bumbac first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

