Cine din PSD vrea capul lui Dragnea

- PSD se reuneste, astazi, in sedinta, la Parlament, la ora 16.00, dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Liderii partidului vor decide in cadrul CexN ce vor face in continuare si care va fi soarta PSD.

- Liderii coaliției de guvernare Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au, la ora transmiterii acestei știri, o intalnire la Parlament.Cei doi nu se intalnesc ca de obicei la biroul mare al lui Liviu Dragnea ci intr-o alta locație din Parlament, un birou folosit de Liviu Dragnea atunci cand…

- Liviu Dragnea a fost intrebat in Parlament de jurnaliști despre alegerile de la FRF si a facut o remarca importanta. "Eu nu votez și am spus ca mi se pare ceva incalificabil daca se adeveresc informațiile ca se folosește o hartie pe care ar fi semnatura mea pentru susținerea domnului Burleanu!…

- Liviu Dragnea a vorbit , luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, despre alegerile de la Federatia Romana de Fotbal, precizind totodata ca nu sustine niciun candidat pentru disputa care va avea loc miercuri, la Casa Fotbalului, de la ora 11:00. “Eu nu am spus ca il…

- Guvernul nu are in intentie sa adopte ordonante de urgenta in ceea ce priveste modificarea Codurilor penale, a anuntat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Guvernul nu are in intentie sa adopte ordonante de urgenta pe modificarea Codurilor penale. Ministrul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD de luni, primul bilant al Guvernului, potrivit unui anunt al liderului partidului, Liviu Dragnea. Sedinta va avea loc la Parlament, de la ora 11.00

- Fostul premier Adrian Nastase a postat pe blogul personal un mesaj prin care comenteaza teoria lansata de jurnalista Simona Badulescu despre posibila candidatura a liderului PSD Liviu Dragnea la prezidențialele din 2019.„In ziarul „National”, din 10 aprilie, Simona Badulescu, sub titlul „PSD…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, si-a exprimat speranta ca in aceasta primavara referendumul pentru modificarea Constitutiei sa fie organizat. "Referendumul de modificare Constitutiei este un subiect pe care il sustinem cu toata taria. Si sper ca in aceasta…