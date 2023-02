Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a continuat in forța și in perioada sarbatorilor, iar in a doua zi de Craciun, forțele ucrainene au respins atacuri ale rușilor in jurul orașului Bahmut, acolo unde s-au dus cele mai grele lupte in ultima perioada. In același timp, ministrul ucrainean de externe a spus ca Ucraina…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Zi importanta astazi pentru Ucraina și președintele țarii, Volodimir Zelenski, acesta fiind așteptat la Washington, acolo unde se va intalni cu omologul sau, Joe Biden. Liderul ucrainean urmeaza sa viziteze Capitoliul, fiind prima ieșire din țara, de la inceputul invaziei ruse. Care este scopul vizitei…

- Razboiul la scara larga al Rusiei impotriva Ucrainei poate fi calificat drept un conflict prelungit, pentru ca, probabil, ostilitațile nu se vor incheia in urmatoarele șase luni - potrivit lui Oleksi Arestovici, consilier in cadrul Biroului Președintelui de la Kiev. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintii Statelor Unite si Frantei, Joe Biden și Emmanuel Macron, si-au afisat joi cu tarie buna intelegere si apropierea personala, angajandu-se pe o singura voce sa sustina Ucraina „atat timp cat va fi nevoie” si sa isi „coordoneze” raspunsul fata de China, precum si sa isi gestioneze divergentele.…

- Germania, cu ochii pe Rusia, pe care incearca s-o descurajeze in razboiul purtat in Ucraina. Ucraina se confrunta cu o potentiala criza a foamei in aceasta iarna din cauza ca soldatii lui Putin au distrus infrastructura vitala.

- O explozie mortala pe teritoriul Poloniei, membra a NATO, in apropierea graniței cu Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la posibilitatea ca razboiul Rusiei din Ucraina sa se transforme intr-un conflict mai amplu. De asemenea, a dus la discuții privind articolele 4 și 5. „America este pe deplin…

- Ucraina reprezinta un motiv pentru a acționa rapid in ceea ce privește schimbarile climatice, a declarat premierul britanic Rishi Sunak la evenimentul ONU privind clima COP27. Razboiul din Ucraina este un motiv pentru a acționa mai rapid in vederea combaterii schimbarilor climatice, a susținut prim-ministrul…