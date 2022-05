Cine dă banii? Udrea scapă cu 50 milioane euro! Este alerta maxima in serviciile secrete! In toate! Structurile informative și cele ale instituțiilor de forța conștientizand de-abia acum ce ar insemna ca instanța bulgara de profil sa respinga cererea de extradare a Elenei Udrea! Pentru ca, in doar cateva zile, mult ”flexatul” nostru sistem poate ajunge doar o ”frunza in bataia vantului”, cu Sebastian […] The post Cine da banii? Udrea scapa cu 50 milioane euro! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

