Cine coreleaza educatia cu piata muncii? Statul sau piata libera?

In ultima saptamana am avut un scandal urias in Educatie, in contextul in care Guvernul a decis sa pedepseasca universitatile care nu sunt conduse de apropiati PSD si care au protestat fata de masurile pompieristice din sistem.



De aceea, Guvernul a decis sa reduca drastic numarul de locuri alocate stiintelor umaniste. Problema Ministerului Educatiei este insa ca a redus locuri exact de la Universitatile de top, asa cum sunt Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai si Universitatea din Iasi.



Marile universitati vor da in judecata Ministerul Educatiei. Pentru 2018-2019,…