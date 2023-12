Cine controlează statele arabe și ce planuri se fac în culise Cand vine vorba sa sfideze SUA, liderii arabi care fac parte din OPEC nu au nicio reținere in a da curs indemnului Federației Ruse privind reducerea producției de petrol. In schimb, chemate sa adopte o poziție unitara impotriva macelului din Fașia Gaza, monarhiile din Golful Persic dau din colț in colț și iși paseaza una […] The post Cine controleaza statele arabe și ce planuri se fac in culise first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea liderilor statelor arabe au transmis in mod discret Israelului sa nu opreasca operațiunile militare din Fașia Gaza pana cand nu va distruge mișcarea islamista din Fașia Gaza, potrivit unui material publicat de Haaretz. ”In mod public, cațiva din aceștia (precum cei din Egipt și Iordania)…

- Razboiul Israel – Hamas se duce si la nivel de informatii. Cel mai mare spital din Gaza, al-Shifa, a fost evacuat in aceasta dimineata, dar motivul este neclar. Directorul unitatii spune ca trupele Tel Aviv-ului au ordonat plecarea tuturor, in timp ce israelienii spun ca au fost rugati sa ajute. In…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata ca doreste „altceva” decat Autoritatea Palestiniana pentru a conduce Fasia Gaza dupa razboiul pe care il duce pentru distrugerea miscarii islamiste palestiniene Hamas.

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a reiterat sambata ca Statele Unite sustin "pauzele umanitare" in conflictul dintre Israel si Hamas, dar a respins o "incetare a focului" din partea tarilor arabe, informeaza AFP, conform news.ro."Statele Unite considera ca toate aceste eforturi vor fi…

- Arabia Saudita a condamnat miercuri "cu cea mai mare fermitate" bombardamentul israelian asupra unei tabere de refugiati din Gaza, care s-a soldat cu zeci de morti si a vizat, potrivit Israelului, un comandant al miscarii islamiste palestiniene Hamas, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Regatul Arabiei…

- Tarile arabe din Golf au avertizat sambata Israelul impotriva oricaror noi operatiuni terestre in Fasia Gaza, Arabia Saudita denuntand o incalcare "nejustificata" a dreptului international, iar Omanul acuzand Israelul de "crime de razboi", informeaza AFP.

- Mii de persoane au manifestat din nou vineri in Cisiordania ocupata si in mai multe tari arabe in sprijinul palestinienilor din Fasia Gaza, bombardata de Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza AFP.

- Istoricul Adrian Cioroianu a afirmat, vineri, la Focsani, referindu-se la situatia din Fasia Gaza, ca, in opinia sa, tarile arabe nu isi doresc un conflict, dar in zona instabilitatea este veche, iar posibilitatea organizarii a doua state care sa convietuiasca in Tara Sfanta este redusa la acest moment.…