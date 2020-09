Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, sambata, la sesiunea de inchidere a lucrarilor celei de-a patra editii a Black Sea and Balkans Security Forum, in interventia sa el analizand conceptul de rezilienta, a carui importanta a crescut semnificativ si in alte domenii, precum sanatatea…

- La evenimentul din deschiderea festivalului WonderPuck, de la ora 16:30, vor fi incluse papuși gigant și vor participa mai mulți artiști din toata țara. De la Cluj vor fi artiștii Teatrului de Papuși ,,Puck" și Magic Puppet. Festivalul va avea diferite…

- Bucharest International Film Festival va avea loc anul acesta intre 27 august si 3 septembrie in aer liber, in curtea Muzeului National al Taranului Roman, in Gradina cu Filme – Cinema & More a Creart si in curtea Operei Comice pentru Copii, au anuntat joi organizatorii, relateaza News.ro.Citește…

- Organizat de Consiliul Judetean Constanta prin Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada", initiat de sectia Ceramica, proiectul cultural "Arderi Arhaice Arderi Experimentale" coordonat de profesor Florentin Sirbu, a ajuns la cea de a patra editie.Desfasurat inca din 2017 la Muzeul de Istorie…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (31 iulie – 9 august 2020) se reconfigureaza, într-un an în care masurile siguranța și cele de distanțare sociala sunt prioritare, și propune o ediție cu proiecții exclusiv în aer liber, în peste 10 locații din Cluj-Napoca…

- Ziarul Unirea 3-5 IULIE 2020| Alba Iulia Music & Film Festival – Filme multi-premiate și experiențe cinematografice inedite in aer liber, la cea de-a 8-a ediție Alba Iulia Music & Film Festival revine in perioada 3-5 iulie 2020 cu o ediție adaptata noului context, dar plina de surprize cinematografice.…

- Cea de-a patra editie a festivalului Afterhills de la Iasi a fost amanata pentru 2021, au anuntat miercuri organizatorii, potrivit news.ro.„Am asteptat cat am putut de mult, urmarind evolutia epidemiologica si dispozitiile autoritatilor, insa a sosit vremea sa luam o decizie asumata: Afterhills 2020…