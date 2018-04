Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice le ofera consultanța contribuabililor in vederea completarii și/sau depunerii și transmiterii declarației unice. Masura face parte din amplul proces de simplificare și debirocratizare pe care MFP il deruleaza in acest an. Printr-un ordin comun cu Ministerul Dezvoltarii…

- Pentru veniturile realizate in anul 2017, contribuabilii care aveau obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, din Romania si din strainatate, formular 200 și 201, potrivit reglementarilor in vigoare la data realizarii venitului, au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale poate fi depusa pana la data de 15 iulie, au anunțat reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea. Declarația trebuie depusa de persoanele care au obligatia declararii veniturilor realizate…

- Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, iar din 2019 - pana la 15 martie. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Ministerul Finantelor Publice va lansa, ieri, in dezbatere publica, modificarile pe care vrea sa le aduca la Codul fiscal astfel incat sa rezolve problemele din jurul Declaratiei 600. Reamintim ca, in acest moment, Executivul a prelungit pana pe 15 aprilie termenul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pe care vrea sa le aduca la Codul fiscal astfel incat sa rezolve problemele din jurul Declarației 600. Reamintim ca, in acest moment, Executivul a prelungit pana pe 15 aprilie termenul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pe care vrea sa le aduca la Codul fiscal astfel incat sa rezolve problemele din jurul Declarației 600. Reamintim ca, in acest moment, Executivul a prelungit pana pe 15 aprilie termenul…

- Ministerul Finanțelor Publice a anunțat ca este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS (contribuția in sistemul de pensii) și CASS (contribuția in sistemul de sanatate) datorate de persoanele fizice, prin Declarația 600.…