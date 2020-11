Stiri pe aceeasi tema

- Ekber Merkit, in varsta de 59 de ani, a fost confirmat cu coronavirus si a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau cu grave probleme respiratorii. Apoi, a fost transferat la Spitalul Judetean Ilfov, unde si-a pierdut viata. Brutarul avea si alte afectiuni: diabet zaharat, hipertensiune arteriala…

- • Secția Anestezie și Terapia Intensiva este plina tot timpul Flux continuu, internari și externari de pacienți cu Covid 19 la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Acesta, ca multe alte spitale din țara, este suprasolicitat in acest moment in ceea ce privește bolnavii cu Covid 19. Ieri erau ocupate…

- Prin hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau adoptata in ședința de luni, 28 septembrie, s-a decis suspendarea cursurilor fața in fața, la Gradinița cu Program Normal Matești, unitate aflata in structura Școlii Gimnaziale Matești, comuna Sapoca și desfașurarea activitaților conform…

- Daca pana acum Spitalul Județean de Urgența Buzau a primit donații in special reprezentand materiale pentru protecția sanitara a cadrelor medicale in lupta cu coronavirusului, iata ca o firma buzoiana s-a gandit sa faca o donație tot pentru siguranța cadrelort medicale dar și a pacienților insa de…

- Direcția de Sanatate Publica transmite ca la nivelul județului Buzau, sunt active urmatoarele focare de infecție cu SARS-CoV-2: Spitalul Județean de Urgența Buzau- Secția ATI: 15 persoane confirmate pozitiv. Caminul pentru persoane varstnice ”Sfinții Constantin și Elena” Costești: 34 persoane confirmate…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau, sunt active șase focare de infecție cu SARS-CoV-2, dintre care trei camine de batrani. Astfel, potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Buzau, in județul Buzau sunt active urmatoarele focare de Covid 19: Spitalul Județean…

- Direcția de Sanatate Publica transmite ca, la nivelul județului Buzau, sunt active, la aceasta data, 10 focare de infecție cu SARS-CoV-2: Spitalul Județean de Urgența Buzau- Secția Neonatologie: 3 persoane confirmate pozitiv. Spitalul Județean de Urgența Buzau- Secția ATI: 13 persoane confirmate pozitiv.…

- Polițiștii l-au indentificat pe barbatul gasit joi fara suflare in apele raului Buzau. Este vorba despre un buzoian de 60 de ani, care locuia pe strada Viilor din municipiu. Acesta plecase se pare joi dupa-amiaza sa spele cainele in raul Buzau. Nu se știe ce s-a intamplat, de fapt, insa necropsia va…