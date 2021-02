Stiri pe aceeasi tema

- OMS nu are dovezi care sa ateste ca varianta virusului SARS-CoV-2 detectata in Africa de Sud ar provoca mai multe decese decat altele, a declarat joi Maria Van Kerkhove, coordonatoarea departamentului din cadrul OMS insarcinat cu gestionarea pandemiei de COVID-19, relateaza EFE, preluata de Agerpres.

- Coordonatoarea departamentului din cadrul OMS insarcinat cu gestionarea pandemiei de COVID-19, Maria Van Kerkhove, a declarat astazi intr-o conferinta de presa ca nu au fost gasite dovezi care sa ateste faptul ca o varianta a virusului SARS-CoV-2, detectata pentru prima oara in

- Tulpina britanica a coronavirusului a ajuns in 70 de tari, iar cea sud-africana in 31, potrivit OMS. Ambele variante sunt mai contagioase, iar mutația africana aduce o problema in plus. In acest context, vaccinurile anti-Covid pot și trebuie sa fie adaptate rapid.

- Tulpina de COVID-19 din Marea Britanie nu afecteaza copiii mai mult decat adultii. Se transmite, insa, la fel de repede si in cazul celor mici, spune Maria Van KerkHove, medic in cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a comentat declaratiile premierului britanic Boris Johnson precum ca tulpina de SARS-CoV-2 descoperita in tara sa este mai letala in raport cu celelalte.

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) sustine ca deocamdata nu are motive sa creada ca vaccinurile impotriva virusului COVID-19 contravin reglementarilor sale, anunta Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) pe site-ul sau oficial. "AMA face clarificari cu privire la pozitia fata de vaccinurile…

- Noua tulpina de coronavrius din Africa de Sud a starnit ingrijorari in randul oamenilor de știința. Varianta africana de coronavirus s-ar fi raspandit pana in prezent in 12 țari. Printre statele in care a fost depistata tulpina se numara Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franța și Israel. Specialiștii…

- Noua mutație a coronavirusului, detectata in Marea Britanie, se transmite mai ușor dar poate fi ținuta sub control la fel ca și celelalte tulpini, susțin oficiali ai Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), conform Agerpres, care citeaza DPA. ''Situatianu este scapata de sub control, dar nici nu poate…