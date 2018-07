Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul de ordin comercial dintre SUA si China are deja efecte la nivel global, iar expertii constata ca peisajul comertului mondial a inceput sa se schimbe, Beijingul investind de noua ori mai mult in Europa decat in America de Nord, informeaza CNBC.

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde de dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie. Analistii spun ca razboiul comercial intre SUA si China ar putea stimula si mai mult exporturile de cereale din…

- Taxele vamale impuse de Administratia Trump asupra unor importuri din China au intrat vineri in vigoare, iar oficiali chinezi au semnalat anterior ca Beijingul va lua masuri de retorsiune, astfel ca exista sansele declansarii unui razboi comercial intre primele doua cele mai mari economii ale...

- Statele Unite vor continua sa introduca masuri comerciale impotriva Chinei, a anuntat marti Casa Alba, desi acum cateva zile Washingtonul si Beijingul semnalasera intentia de a gasi solutii la disputele bilaterale, relateaza agentia Reuters, citata de mediafax.ro

- Washingtonul si Beijingul au convenit sa reduca "in mod semnificativ" deficitul comercial al Statelor Unite, au anuntat cele doua parti, intr-o declaratie comuna. "A existat un consens privind luarea de masuri pentru reducerea in mod semnificativ a deficitului Statelor Unite in schimbul de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat administratiei americane sa analizeze impunerea unor taxe suplimentare in valoare de 100 de miliarde de dolari asupra importurilor din China, informeaza DPA.

- Pentru a doua luna consecutiv, Beijingul a redus, in mai, pretul la energie electrica, in vederea scaderii costurilor de productie, a anuntat Comisia Nationala de Dezvoltare si Reforma din China (NDRC),...