Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a trimis luni o serie de clarificari privind platforma de programare pentru vaccinare. In acest moment, programarile in platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ sunt disponibile doar pentru persoanele din etapa I – care iși desfașoara activitatea in domeniile sanatații și social – sistem public și privat. Pentru etapa 1 (Persoanele incluse […] The post Cine beneficiaza de programari online pentru vaccin anti-COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…