Cine au fost victimele ultimelor furturi din Buzău? Polițiștii din cadrul Politiei oras Nehoiu, au identificat si retinut principalii banuiti de comiterea unor furturi. In urma activitaților specifice desfașurate de polițiști, au depistat doi tineri in varsta de 18, respectiv 19 ani, ambii din Berca, banuiti de comiterea a trei furturi din autoturisme. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

