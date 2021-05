Cine au fost cei mai norocoși români de 1 mai. Cât au câștigat la extragerea Loto 6/49 In acest an, Loteria Romana a organiazat pe 1 mai tragerile speciale Loto ale Sarbatorilor de Pasti. Așa cum era de așteptat, sambata Mare le-a adus norc mai multor romani, care au caștigat premii totale in valaore de aproape 3 milioane de lei, a anunțat Loteria Romana. Astfel, potrivit sursei citate, cel mai mare castig a fost obtinut la Noroc Plus categoria I, in valoare de peste 1,6 milioane de lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agentie din Iasi. Totodata, și la categoria a II-a a jocului Noroc s-a inregistrat un castig in valoare de peste 710.000 de lei. Biletul norocos a fost jucat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

