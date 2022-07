Cine aspiră la șefia Nuclearelectrica Baieții deștepți din zona energiei pregatesc o mutare extrem de interesanta și surprinzatoare la una dintre cele mai performante companii de stat din țara noastra. Potrivit informațiilor noastre din Ministerul Energiei, zilele directorului general de la Societatea Naționala Nuclearelectrica SA, Cosmin Ghița, sunt cam numarate, ținand cont și de faptul ca ocupa acest post din septembrie 2017. Printre cei care au ieșit la incalzire pentru a-l schimba pe Cosmin Ghița de la Nuclearelectrica, societate aflata sub tutela Ministerului Energiei, este și personaj extrem de controversat. Este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

