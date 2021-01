Stiri pe aceeasi tema

- A aparut in Monitorul Oficial, joi seara, noua lista a persoanelor care se pot vaccina anti-COVID-19 in perioada II de imunizare, inaintea populației generale. Fața de varianta inițiala, Guvernul a introdus zeci de noi categorii socio-profesionale cu prioritate la vaccinare, precum sportivii, veterinarii,…

- Guvernul a stabilit prin hotararea de modificare a HG 1.031/2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, ca persoanele cu dizabilitati si insotitorii acestora, precum si persoanele fara adapost intra in etapa a II-a de vaccinare, alaturi de varstnicii peste 65 de…

- Guvernul adopta miercuri o Hotarare de Guvern prin care campania de vaccinare va fi extinsa pentru a include, in etapa a doua, și alte categorii de angajați, in special din instituții publice, persoane cu dizabilitați și persoane fara adapost. Noile categorii din etapa a doua a campaniei de vaccinare:…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu a declarat ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care stabileste cum vor fi renumerate cadrele medicale care vor participa la procesul de vaccinare. Medicii de familie vor primi un bonus de 30 de lei pentru fiecare pacient imunizat, suma ce ulterior poate…

- Miercuri, 5 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 94 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 12.675 persoane confirmate, 11.559 persoane vindecate, 335 decese. CITEȘTE ȘI: A doua…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 64 noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Marți, 1 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 64 de cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica.…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 76 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Luni, 16 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 76 de cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica.…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 171 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, luni, 2 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 171 de cazuri de infectare…