- Actorul Ed Westwick, cunoscut pentru rolul Chuck Bass din Gossip Girl, vine la Bucuresti. Ed Westwick va fi prezent la East Europeam Comic Con 2021, informeaza Mediafax. Ed Westwick vine in Romania, la East Europeam Comic Con 2021. Festivalul va avea loc la Bucuresti in luna august…

- Trupa Vama va sustine primul concert cu public din acest an pe 29 iulie, la Arenele Romane, acces fiind permis doar persoanelor vaccinate. Formatia va canta live, timp de doua ore, incepand cu ora 21,00, in fata a 2.500 de fani, conform normelor in vigoare evenimentul fiind disponibil doar…

- Solistul trupei Rainbow, Ronnie Romero, este invitat la concertul aniversar Trooper25 care va avea loc pe 12 iunie, la Arenele Romane, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. "L-am descoperit pe Ronnie in momentul in care a devenit solist Rainbow. Regret ca nu l-am auzit mai repede.…

- Transplanturile de cornee s-au reluat, saptamana aceasta, dupa o pauza de mai bine de 10 ani, la Spitalul de Urgențe Oftalmologice din București. Doi barbați și-au recapatat vederea in acest fel, informeaza Antena 3. Dr. Alina Gheorghe, medic la Spitalul de Urgențe Oftalmologice din București…

- Comitetul Minicipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU) a decis in ședința de sambata noile reguli pentru prevenirea epidemiei COVID-19, in condițiile eliminarii unor restricții, transmite Mediafax. In spațiile publice, piețe, targuri, balciuri, talciocuri, stații pentru transportul…

- Formația timișoreana JazzyBIT a inregistrat cel de-al treilea material discografic din cariera in capitala Ungariei, in același studio de inregistrari in cadrul caruia a fost conceput și discul lor anterior, „Horizon”. „Am revenit cu mare drag la studioul SuperSize Recording in primul rand pentru ca…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a dat detalii despre momentul in care se deschid restaurantele. Salile de sport s-ar putea deschide chiar de marți. Pentru cumparaturile de Paști, prefectul atrage atenția asupra responsabilitații fiecarui cetațean, transmite Mediafax. Masurile de relaxare…