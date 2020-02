Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam s-a ținut de cuvant și a publicat primele imagini cu nasul ei, dupa operația suferita in urma cu aproape doua saptamani. Artista este total schimbata, insa mulțumita de rezultat. La inceput de an, vedeta și-a operat nasul, iar anunțul l-afacut pe contul de socializare, unde a și publicat o…

- Catalin Botezatu a fost suspect de cancer și a trecut printr-o operație destul de grea in urma careia i s-a extirpat o tumoare de pe colon, in urma cu cateva luni. Deși ce a fost mai greu a trecut, indragitul designer vestimentar este nevoit sa se supuna unei noi intervenții chirurgicale. Catalin Botezatu,…

- Conducerea Spitalului Floreasca transmite, cu privire la cazul pacientei care a suferit arsuri in timpul unei operatii, ca incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicala, interventia chirurgicala fiind finalizata, iar cazul a fost anuntat in aceeasi zi, fiind declansata o ancheta administrativa.”In…

- O pacienta a luat foc pe masa de operatie, in timp ce medicii efectuau o interventie chirurgicala. Pacienta a suferit arsuri pe 40% din suprafata corpului si se afla in stare grava. O echipa de investigatie de la ministerul Sanatatii ridicat acte si documente despre eveniment. De asemenea, Serviciul…

- Un barbat in varsta de 36 de ani care s-a nascut fara testicule a primit unul donat de fratele sau, geaman monozigot, in urma unei operatii complicate de transplant, prima de acest tip realizata in Serbia si a doua in intreaga lume.Interventia, care s-a prelungit peste sase ore intr-o clinica…

- Un pacient de 52 de ani, din judetul Neamt a primit in primele ore ale Craciunului o noua sansa la viata dupa 5 ani de dializa. Interventia este o premiera chirurgicala pentru spital, ambii rinichi fiind transplantati aceluiasi pacient, in conditiile unor antecedente medicale ale donatorului cadaveric…

- Chiar daca mulți sunt ingrijorați de cat de mult a slabit, cu puțin sub jumatate din greutatea sa, Alexandra Ana Ivan se simte mai bine ca niciodata in pielea sa. Solista și compozitoarea a topit 47 de kilograme intr-un an și jumatate, transformare spectaculoasa dupa ce a hotarat sa abandoneze viața…

- Sami Khedira, jucatorul lui Juventus, a trecut cu succes printr-o operație la genunchi, insa se va afla in afara terenului aproximativ 3 luni, potrivit Mediafax.Clubul Juventus a anunțat, miercuri, ca operația de artroscopie pe care Sami Khedira a suferit-o la genunchiul stang a fost efectuata…