Cine are nevoie de mai mulţi ANGAJAȚI migranţi calificaţi Daca aceasta țara nu face eforturi pentru a gasi solutii in fata deficitului fortei de munca, atunci companiile vor fi tentate sa emigreze si este ceva ce nu se dorește. Iata ca, in ultima vreme, aceasta țara considerata o mare economie europeana are unele probleme.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare economie a Europei vrea tot mai mulți migranți calificați. Anul trecut, 60% din angajații noi erau straini Germania are nevoie de mai multi angajati migranti calificati, pentru a acoperi deficitul de pe piata muncii si pentru a mentine stabilitatea sistemului de protectie sociala, a afirmat…

- Bugetarii gorjeni vor beneficia de indemnizație de hrana și anul viitor, insa valoarea acesteia nu se va modifica, potrivit unui proiect legislativ al noului Guvern. Conform avocatnet.ro, indemnizația de hrana va avea aceeași valoare ca in acest an. Mai exact, aceasta ar urma sa se pastreze…

- Joi, 5 decembrie, la ceas de seara a avut loc Comitetul Executiv al PSD Dambovita . A fost o intalnire de partid unde spiritele au fost destul de aprinse cu dezbateri si analiza pe seama rezultatului alegerilor prezidentiale dar si cu afirmatii si reprosuri la adresa unor lideri politici…

- Peste jumatate dintre companiile din Romania (54%) intenționeaza ca, in 2020, sa creasca numarul de angajați cu 11% in medie, potrivit Barometrului de HR realizat de PwC Romania.Cea mai mare cerere de noi angajați este in sectorul IT&C, urmat de industrie, auto și retail. Astfel, 91% dintre…

- Astazi, 24 noiembrie, la sediul MAI, a avut loc o declaratie de presa sustinuta de purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar sef de politie Monica Dajbog, avand ca tema misiunile structurilor ministerului pentru buna desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din 24…

- In urma celor 108 controale efectuate la agentii economici in cursul lunii octombrie, inspectorii de munca buzoieni au dat din nou peste persoane care lucrau fara forme legale. Intr-un comunicat al Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau se arata ca la capitolul munca nedeclarata au identificat…

- Peste 37.000 de angajați ai MAI sunt mobilizați, duminica, pentru ca votul sa se desfașoare normal. Purtatorul de cuvant al MAI, a declarat ca votul a inceput la ora 7 dimineața fara incidente deosebite.

- Marea majoritate a litigiilor de munca este legata de Legea salarizari unitare, care ii vizeaza pe salariatii bugetari, iar angajatorii trebuie sa inteleaga faptul ca au salariati care nu sunt sclavi pe plantatie, a declarat, marti, intr-un eveniment dedicat dreptului muncii, Alma Manuela Ciornei, judecator,…