Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Veronica și Viorel Stegaru a fost o zi plina de emoții, asta dupa ce s-au intors inapoi in București pentru a monitoriza sarcina Vulpiței! Cum a reacționat soțul sau atunci cand a aflat ca va avea un baiat!

- Vulpita si Viorel au cladit o adevarata afacere locala! Cum toate au un inceput, sotii Stegaru nu s-au sfiit sa mearga prin sat ca sa-si promoveze afacerea. Iata ce au scos la vanzare cei doi, dar si cum au privit satenii initiativa lor

- Veronica și Viorel și-au luat in serios rolul de noi proprietari, astfel ca pe zi ce trece demonstreaza cat de gospodari sunt. Cei doi Stegari s-au apucat inca de dimineața de treaba, iar pana la amiaza au reușit sa termine majoritatea treburilor.

- Viorel și Vulpița au revenit in fața camerelor de luat vederi. Cei doi au calcat din nou pragul emisiunii Acces Direct, dar de data asta in formula de trei. Ce se intampla in cuplul moldovenilor din Blagești și de ce o acuza socrii tinerei de infidelitate? Noi controverse in cuplul soților Stegaru.…

- La sfarsitul saptamanii trecute, o veste primita de la sotii Stegaru, a pus intreaga echipa Acces Direct pe ganduri. Vulpita si Viorel au fugit de acasa! Telefoanele nu au incetat sa sune, iar colegii mei au fost contactati imediat de cei doi soti. Ce s-a intamplat la Blagesti, dar si de ce s-au hotarat…

- Veronica, Viorel si Ana Ciulpan vor da lovitura toamnei! Ba chiar si-au propus sa le ia fata artistilor din top. Va vom arata imagini in exclusivitatea de la filmarile videoclipului. A fost distractie, au fost nervi, dar s-a lasat si cu o farsa de zile mari.

- Slabe șanse sa dai de cineva care macar n-a auzit de Vulpița și de Viorel. Cei doi soți din Blagești fac inconjurul internetului cu aparițiile lor de la „Acces Direct”. Dar oricat de faimoși or fi, sunt mulți cei care nu știu care este povestea lor și cum au ajuns sa faca atatea furori.