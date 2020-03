Stiri pe aceeasi tema

- Masuri urgente dupa primul caz de coronavirus din Romania. Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost…

- Italianul infectat cu coronavirus a stat cateva zile in judetul Gorj, locul de naștere al soției sale romane. Autoritațile locale și naționale au intrat in alerta și au constituit o celula de criza pentru identificare tuturor persoanelor care au intrat in contact cu bolnavul. Sunt 19 persoane izolate…

- Ministrul Sanatatii din Vietnam, a declarat ca cei 16 cetateni vietnamezi care au fost infectati cu tragicul virus, s-au vindecat, iar niciun alt caz de imbolnavire nu a mai fost inregistrat, anunta cei de la Reuters. Ultimul pacient, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost ultimul care s-a vindecat…

- Medicul Razvan Constantinescu, de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași, șef de lucrari la Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa”, a comentat isteria creata in ultimele zile de coronavirus, explicand cine sunt cei mai expuși imbolnavirii cu Covid-19. Mai mult, pentru a spulbera…

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…

- Noul coronavirus apartine aceleiasi familii de virusuri care a provocat Sindromul Respirator Acut Sever (SARS), responsabil pentru moartea a 800 de persoane la nivel mondial, in pandemia din 2002-2003, care a debutat tot in China, informeaza cei de la Agerpres.

- Ziarul Unirea Infecția cu coronavirus: Cum reducem riscul de imbolnavire. Sfaturi pentru populație Virusul ucigaș din China a pus in alerta și autoritațile din Romania. In afara masurilor speciale impuse in aeroporturi si spitale, reprezentantii serviciului de Ambulanta ofera sfaturi inclusiv pe retelele…

- Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a intrors din China, a trecut prin Wuhan, locul unde au aparut primele cazuri de contaminare cu coronavirus. El este spitalizat intr-un salon izolat si a intrat in contact cu…