- La patru zile de la accidentul provocat de agentul secției 5 poliție, care a lovit pe o trecere de pietoni doua fete care mergeau la școala, Poliția Capitalei a transmis, intr-un comunicat, unde se grabea polițistul. Polițistul nu era intr-o misiune urgenta, dar era “in exercitarea atribuțiilor de serviciu”.…

- Tatal Raisei, fetita de 11 ani care a murit dupa ce un politist a lovit-o cu masina pe trecerea de pietoni, a declarat, duminica, la Antena 3, ca spera ca autoritatile din Romania sa isi faca datoria in acest caz. ”A fost greu, a fost foarte greu. (…)Suntem in ianuarie si ar trebui sa fie […] The post…

- Au inceput audierile in cazul tragicului accident in care doua fetițe au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un polițist de la Secția 5 de Poliție din Capitala. La audieri, martorii au facut și ei marturii șocante, a dezvaluit, sambata, Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei. “Ancheta se desfașoara…

- Polițistul care a lovit cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din București a fost pus sub control judiciar de procurori. Dupa audierile de la Parchet, cand jurnaliștii au incercat sa ii puna intrebari., polițistul a fost violent, i-a bruscat și i-a impins, ca sa scape de…

- FOTO| Cine este polițistul care a omorat o fetița pe trecerea de pietoni și a dat cu piciorul in cadavru pentru a verifica daca traiește FOTO| Cine este polițistul care a omorat o fetița pe trecerea de pietoni și a dat cu piciorul in cadavru pentru a verifica daca traiește Accidentul tragic din București,…

- Polițistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani in Bucuresti nu se afla in misiune. Este anunțul procurorului Radu Calin, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, dupa primele cercetari in dosar. ”Ca urmare a nerespectarii limitei maxime de viteza admise in localitate, nu a acordat…

- Secția 5 Poliție din Capitala, unde lucra agentul care a spulberat cu mașina doua fetițe pe trecerea de pietoni, s-a transformat in “batalion disciplinar de cadre” pentru conducerea Poliției Capitalei. Secția 5 Poliție a fost frecvent, in ultimii 20 de ani, in mijlocul unor scandaluri penale. De la…

- Imagini de-a dreptul scandaloase ies la iveala imediat dupa accidentul tragic de ieri din Sectorul 1 al Capitalei. Polițistul care a accidetat mortal o fetița de 12 ani a lovit-o cu picitorul pe asflat sa vada daca mai micșa. Martorii au avut puterea sa filmeze scena.