Cine ar trebui să plătească pentru testarea periodică a personalului medical nevaccinat? Răspunsul lui Valeriu Gheorghiță La șapte luni de la lansarea campaniei de imunizare in Romania, un procent important al personalului medical este inca nevaccinat, din motive „inexplicabile”, spune medicul Valeriu Gheorghița. Coordonatorul campaniei de vaccinare a declarat, vineri seara, la Digi24 ca nu ințelege de ce unii medici nu au facut acest pas, de a se imuniza impotriva coronavirusului, deși au vazut in ultimul an și jumatate o mulțime de pacienți infectați cum sufereau pe paturile de spital. Pentru aceasta categorie a personalului medical va fi nevoie de o testare periodica, anunțata deja de ministerul Sanatații. Intrebat… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pruna, vicepresedinta USR PLUS, pune o intrebare retorica pe pagina sa de Facebook despre Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, angajat in subordinea Guvernului. Romania nu a reușit sa atinga țintele de vaccinare lansate inițial, iar numarul cazurilor este in creștere.…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a vorbit, joi, la Realitatea PLUS, despre tendința creșterii numarului de cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 in perioada urmatoare, precum si despre vaccinarea in randul tinerilor. Valeriu Gheorghița spune ca situația epidemiologica este, in continuare,…

- Sindicatul Promedica, USMR Alianta Medicilor si Federatia Hipocrat solicita ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila, sa revina asupra deciziei ca personalul medical nevaccinat sa fie testat periodic de COVID-19 si sa plateasca acest test si doreste ca aceste costuri sa fie suportate de catre angajator.…

- Premierul Florin Citu a participat alaturi de ministrul Educatiei, Sorin Mihai Cimpeanu, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, si vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, la o sedinta pe tema beneficiilor vaccinarii copiilor.In cadrul acestei sedinte, coordonatorul campaniei de vaccinare,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița, avertizeaza ca se estimeaza o noua creștere a numarului de cazuri de COVID-19 probabil la sfarșit de august-inceput de septembrie și, cel mai probabil, va fi vorba despre varianta indiana (delta) a SARS-CoV-2. Experiența prin care…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca de la inceputul campaniei de vaccinare aproape 18.000 de cetațeni straini au fost vaccinați in Romania. „Pfizer a primit autorizare de la Agenția Europeana a Medicamentului pentru variația de temperatura 2 grade…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national, col. dr. Valeriu Gheorghita, a declarat, vineri, la Targu-Mures, ca obiectivul privind atingerea pragului de 7 milioane de persoane imunizate anti-COVID-19 pana la data de 1 august este unul „realist”, care poate fi atins, insa nu…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, anunța ca imunizarea in masa a copiilor va incepe chiar din aceasta vara. Citește și: ULTIMA ORA Premierul Florin Cițu a anunțat ca romanii vor purta maști pana la 1 august "Compania BionTech Pfizer a depus documentația…