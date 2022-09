Cine ar putea să o înlocuiască pe regina Elisabeta a II-a pe bancnota de 5 dolari australieni Guvernul australian a transmis marti ca imaginea reginei Elisabeta a II-a de pe bancnotele de 5 dolari australieni nu va fi schimbata automat cu cea a regelui Charles al III-lea si ca este posibil ca, in schimb, pe bancnota sa fie trecute personalitati australiene. In timp ce pe monedele trebuie sa apara obligatoriu imaginea monarhului […] The post Cine ar putea sa o inlocuiasca pe regina Elisabeta a II-a pe bancnota de 5 dolari australieni first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Guvernul australian a indicat marti ca imaginea reginei Elisabeta a II-a de pe bancnotele de 5 dolari australieni nu va fi schimbata automat cu cea a regelui Charles al III-lea si ca este posibil ca in schimb pe bancnota sa figureze personalitati australiene, relateaza Reuters.

