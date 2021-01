Stiri pe aceeasi tema

- S-a stins din viața Mihai Cotorobai, Avocat al Poporului și deputat in primul Parlament al Republicii Moldova, membru al Prezidiului, președinte al Comisiei pentru autoadministrarea locala și economia locala. Despre aceasta a anunțat Consiliul de Administrație al Asociației „Parlamentul-90”.

- Potrivit unei decizii luata azi de Consiliul Local Targu Mureș, atribuțiile punctuale ale viceprimarului care va exercita calitatea de inlocuitor al primarului Targu Muresului vor fi stabilite prin decizie de primar: Purtatorul de cuvant al Primariei, Cristina Pruteanu: In conformitate cu dispozițiile…

- In urma discutiilor de aseara, Partidul National Liberal va prelua conducerea Comisiei pentru romanii de pretutindeni din Camera Deputatilor. Gigel Stirbu este cel nominalizat de catre liberali sa fie noul presedinte al comisiei, liberal cu experienta, cu state vechi atat ca parlamentar cat si ca…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 EVRIKA Cit de plina de bun simt, de profunzime si de omenie aceasta (pe nedrept ignorata) emisiune in limba germana a televiziunii romane. Reflectia e prilejuita de faptul ca azi are loc exact opusul ei — emisiunea in limba maghiara — si de…

- ​Greg Clarke, care a demisionat, marti, din functia de presedinte al Federatiei Engleze de Fotbal (FA), în urma unei afirmatii care îi viza pe fotbalistii de culoare, s-a retras si din postul de vicepresedinte al FIFA, informeaza BBC.Clarke era reprezentantul UEFA în Comitetul…

- Odata cu anuntarea invingatorului in alegerile din 3 noiembrie, procesul electoral nu se incheie. Urmeaza votul marilor electori, in decembrie, depunerea juramantului in Congres. Mandatul prezidential de patru ani incepe in anul urmator, la 20 ianuarie.

- Gabriel Oprea, presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor ''Mihai Viteazul'' (UMPMV), a anuntat ca, prin candidatura sa independenta, doreste sa reprezinte drepturile militarilor si politistilor in Parlamentul Romaniei, la nivelul Comisiei de Aparare.

