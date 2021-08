Cine ar putea muri în valul 4 al pandemiei covid-19. Un director de spital face dezvăluiri de ultimă oră Cazurile de coronavirus și spitalizarile cresc in toata țara. In aceste zile oficialii din domeniul sanatații continua sa solicite prudența. Specialiștii avertizeaza ca Romania nu ar putea face fața unui posibil val 4 de infecții. Avertizarile vin și pe fondul scaderii ratei de vaccinare și pe faptul ca mulți romani iși vor lasa garda jos […] The post Cine ar putea muri in valul 4 al pandemiei covid-19. Un director de spital face dezvaluiri de ultima ora appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie, Romania va avea din nou, zilnic, 1.600 de noi cazuri de COVID. Cele mai multe vor fi in Bucuresti-Ilfov. Sunt cele mai recente estimari ale specialistilor in sanatate publica.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a vorbit luni seara despre situația actuala in Romania, dar și de pericolul care poate aparea in orice moment din cauza transmiterii comunitare a tulpinii Delta. Din pacate, interesul cetațenilor pentru imunziare scade drastic, iar acest fenomen aduce…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, se declara convins ca un eventual val patru al pandemiei de COVID-19 nu va fi atat de agresiv incat sa impiedice derularea normala a procesului de invatamant. El spune ca prezenta fizica la cursuri este necesara pentru a stopa pierderile nu numai in plan educational,…

- Ministrul Sanatații a precizat ca valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților. ”Cand spunem ca valul 4 e al nevaccinatilor, ne referim la cine va fi mai afectat de acest val 4, iar persoanele nevaccinate au risc mult, mult mai mare de a dezvolta forme de boala care sa necesite internare sau exista…

- Medicul care a vindecat cei mai mulți pacienți cu Covid-19 din Romania la inceputul pandemiei avertizeaza cetațenii cu privire la pericolul reprezentat de valul patru, provocat in mare parte de tulpina Delta. Virgil Musta le recomanda romanilor sa se bucure de aceste momente de relaxare, caci in scurt…

- Epidemiologul Octavian Jurma se arata pesimist in legatura cu estimarile autoritaților privind atingerea obiectivelor propuse in campania de vaccinare anti-COVID. Intr-o postare pe Facebook, acesta susține ca Romania are șanse foarte mici de are preveni un nou val, al patrulea, de imbolnaviri cu COVID-19.…

- Ministrul Ioana Mihaila spune ca nu crede ca al patrulea val va fi la fel de agresiv ca cele de la sfarșitul anului trecut.„Nu cred, si nimeni cred ca nu crede, ca exista posibilitatea reala sa mai atingem intensitatea valurilor doi si trei din toamna si, respectiv, din iarna”, a declarat ministrul…

- Romania va fi afectata de un al patrulea val al pandemiei de coronavirus in toamna acestui an, a susținut profesorul in Sanatate Publica Razvan Cherecheș, la Digi FM. Potrivit acestuia, unul dintre motivele pentru care s-ar ajunge la asta este faptul ca vor fi din ce in ce mai puțini romani care se…