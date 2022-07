Decizia lui Boris Johnson de a demisiona a declansat o cursa pentru postul de prim-ministru. Liderul guvernului Marii Britanii si-a propus sa ramana in functie pana in octombrie, asa ca pe britanici ii asteapta o vara fierbinte din punct de vedere politic. La o zi de la decizia lui Boris Johnson de a demisiona, favorit […] The post Cine ar putea fi succesorul lui Boris Johnson. Principalul favorit la conducerea Partidului Conservator are un adversar puternic first appeared on Ziarul National .