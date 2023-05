Una dintre cele mai cunoscute case de pariuri prezente pe piata romaneasca ofera, in premiera, cote pentru viitorul castigator al campaniei prezidentiale de anul viitor. Astfel, in viziunea statisticienilor de la Betano, in cazul in care ar candida, Mircea Geoana este favorit la victorie, cota sa fiind de 2,5. Pentru cei nefamiliarizati cu acest tip de jocuri, asta inseamna ca o victorie a actualului secretar general adjunct al NATO, fost candidat prezidential in 2009, ar inmulti banii pariati cu cota de mai sus. Presedintele PNL, actualul premier, Nicolae Ciuca are o cota de 5, iar colegul de…