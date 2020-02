Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo s-a apropiat momentan la 4 puncte de zona play-off a Ligii I de fotbal, dupa succesul cu 2-0, obținut aseara in București, in etapa a 23-a, prima dintre cele 4 ramase de disputat din sezonul regular. Trupa lui Dușan Uhrin junior a acumulat 31 de puncte, fiind devansata de FC Botoșani, cu 33,…

- Poli Iasi si FC Voluntari si-au prezentat, miercuri, noii antrenori. Astfel, Mircea Rednic și Mihai Teja vor conduce antrenamentele celor doua echipe din Liga 1. Clubul Concordia Chiajna a anunțat, miercuri, faptul ca Florin Bratu este noul tehnician al echipei, potrivit...

- Craiova o infrunta de la aceasta ora pe FC Voluntari, intr-o partida din etapa a 21-a din Liga 1. La pauza, scorul a fost egal, 0-0. Prima repriza modesta a oltenilor i-a enervat pe cei aproximativ 4.500 de spectatori prezenți pe „Ion Oblemenco”. Cele 3 ocazii importante ale oaspeților, derulate intre…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi a stabilit ultimele detalii cu privire la desfasurarea concursului de intrare in rezidentiat pe post si pe loc, de duminica, 8 decembrie. La concursul care se desfasoara simultan pe centre universitare, Iasi, Bucuresti, Cluj, Craiova,…

- Fara a avea meciuri deosebite de disputat, favoritii sezonului regulat nu vor duce lipsa de emotii in etapa care se deruleaza in acest week-end. Practic, nu exista un meci care sa de detaseze: Viitorul are la Botosani, Astra, pe teren propriu, cu Gaz Metan, CFR joaca la Sibiu, FCSB la Voluntari…

- Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, continua planurile de extindere și deschide a doua hyperclinica in Galați, care pune la dispoziția galațenilor servicii de ambulator și imagistica. Investiția in noua unitate medicala a fost de 1,5 milioane de euro. …