- O veste tulburatoare a fost transmisa, cu puțin timp in urma, dupa ce pompierii au anunțat extargerea celei de-a șasea victima a tragediei de la Ferma Dacilor. Ce au transmis salvatorii? A șasea victima de la Ferma Dacilor, extrasa de pompieri Pompierii au extras cea de-a șasea victima, care, se pare,…

- In dimineața zilei de marți, o tragedie a lovit localitatea Tohani din Prahova, unde un incendiu a distrus pensiunea Ferma Dacilor. Printre victimele acestei tragedii s-ar afla și doi tineri fotbaliști, frații Luca (16 ani) și Petre (11 ani) Ene.

- Patriarhia Romana a exprimat profundul sau regret pentru victimele incendiului care a avut loc marti dimineata in localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, la pensiunea Ferma Dacilor, din judetul Prahova, in urma caruia si au pierdut viata un copil si cinci persoane adulte, dar sunt date disparute si…

- Patriarhia Romana iși exprima regretele pentru tragicul incident care a avut loc marți dimineața la pensiunea Ferma Dacilor din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, județul Prahova. In urma incendiului, un copil și cinci persoane adulte și-au pierdut viața, iar alte persoane sunt date disparute.…

- A crescut numarul victimelor dupa stingerea incendiului de la Ferma Dacilor, din Prahova. 8 persoane au murit (trei minori și 5 adulți), dintre care 5 persoane sunt neidentificate pana in prezent. Sunt in continuare cautari disperate in cenușa incendiului devastator, de marți dimineața. Pompierii spun…

- Douazeci si sase de persoane se aflau in pensiunea „Ferma Dacilor” din satul Tohani, județul Prahova, in momentul in care aceasta a luat foc. Potrivit autoritaților, acolo avea loc o petrecere privata, la care participa „mult tineret”. Un barbat care a murit, in timp ce incerca sa isi salveze doi dintre…

- Decizia data de Curtea de Apel privind palmaresul Stelei naște in continuare discuții. Comentatorul Emil Gradinescu, care de-a lungul timpului a avut mai multe poziții impotriva Clubului Sportiv al Armatei, s-a aratat contrariat de decizia privind palmaresul și a fost contrat in direct de Iulian Miu,…

- Reactie imediata a lui Mihai Stoica, dupa decizia Curtii de Apel in „razboiul” pentru palmares dintre FCSB si CSA Steaua. Hotararea luata de instanta l-a bulversat pe presedintele Consiliului de Administratie al echipei din Liga 1. FCSB nu a primit palmaresul pentru perioada 1947-1998, care i-a revenit…