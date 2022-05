Cine ar fi proprietarul leului plimbăreț de la Târgoviște Incepe sa se faca lumina in cazul leului care a fost vazut plimbandu-se pe strazile din Targoviște in urma cu cateva zile. Se pare ca acesta ar fi fugit din curtea unui executor judecatoresc, aflata la 5 km distanța de oraș, potrivit unor surse apropiate Concret, ar fi vorba chiar despre cel care i-a dat leul ranit lui Dani Mocanu pentru a-și filma clipul unei manele și care mai are in menajerie inca cateva exemplare de animale periculoase. Oficial nu s-a comunicat nimic, iar oamenii din localitate susțin ca se incearca mușamalizarea cazului, deoarece executorul judecatoresc este plin de relații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

