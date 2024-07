Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suspectat de uciderea Marinei, femeia din Braila, a purtat o discuție halucinanta cu mama lui! Potrivit stenogramelor facute publice și pe care vi le punem la dispoziție, femeia l-a implorat pe fiul ei sa spuna spuna adevarul in fața anchetatorilor, dar a primit un raspuns la care nu se aștepta!…

- Suspectul in cazul crimei din Braila și-a sunat mama din arest. Ce i-a spus femeii care i-a dat viața despre acuzațiile procurorilor. Iși recunoaște sau nu fapta barbatul care a fost saltat de polițiștii dupa uciderea Marinei, medic stomatolog.

- Marcel Serbuc, barbatul care a ucis-o pe fetita de 12 ani a concubinei sale si i-a ascuns cadavrul in lada unei canapele, va sta 26 de ani dupa gratii și va trebui sa plateasca despagubiri civile in valoare de 95.000 de euro, a anunțat avocatul Adrian Cuculis.