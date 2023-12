Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor, unde au ars de vii 8 oameni, a postat noaptea trecuta pe pagina de Facebook a pensiunii un lung mesaj pe care-l numește „spovedanie publica”. In mesaj, Dinicu susține ca avea toate masurile luate pentru a se evita o astfel de tragedie si acuza „o mana…

- Apar detalii cheie privind cauza incendiului de la Ferma Dacilor, unde nu mai puțin de opt oameni au murit arși de vii. Deși patronu Costel Dinicu a acuzat ca la mijloc e vorba de o mana criminala, ca focul a fost pus intenționat, angajații sai susțin altceva.Surse judiciare spun ca primii salariați…

- Șapte persoane și o persoane neidentificata și-au pierdut viața in urma incendiului de la „Ferma Dacilor”. Una dintre acestea este fiul patronului pensiunii, Cornel Dinicu. Cum a fost surprins acesta dupa tragedie, aflați in randurile urmatoare. Cornel Dinicu, patronul „Fermei Dacilor”, dupa incendiu…

- Anchetatorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova au finalizat, joi seara, cercetarea la fata locului in dosarul Fermei Dacilor, care a ars in urma unui incendiu izbucnit pe 26 decembrie, in cea de-a doua zi de Craciun. Al optulea cadavru nu a fost identificat, insa sub ruine au fost gasite…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi, 28 decembrie, la Digi24, ca foștii șefi ai pompierilor prahoveni din perioada cand Ferma Dacilor a fost controlata, au fost nevoiți sa iasa la pensie din cauza unor nereguli.„Fostul inspector șef al Inspectoratului județean Prahova și fostul prim adjunct al Inspectoratului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a convocat joi, 28 decembrie, o sedinta in sistem videoconferinta, la sediul MAI, dupa incendiul de acum doua zile, de la Ferma Dacilor, a transmis instituția.„Ședința a avut ca scop prezentarea unor aspecte legate de activitatea de inspecție…

- Șeful ANPC , Horia Constantinescu, explica de ce a promovat pensiunea Ferma Dacilor , unde șapte persoane au murit intr-un incendiu. Horia Constantiescu, șeful ANPC, a avut o reacție foarte nervoasa, pe pagina sa de Facebook, dupa ce s-a descoperit ca in urma cu cateva luni a luat apararea lui Cornel…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a scris miercuri dimineața pe Facebook ca „de la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi”, referindu-se la faptul ca a promovat pe rețeaua…