Cine ar fi crezut? Globurile de Crăciun pot reprezenta un pericol pentru sănătate Craciunul vine cu pași repezi, iar oamenii incep deja sa impodobeasca bradul, sa puna decorațiunile prin casa și sa pregateasca deja cateva bunatați. Totuși, oprindu-ne la impodobitul bradului, v-ați gandit vreodata ca ar putea reprezenta un pericol? Nu bradul, dar globurile de Craciun. Specialistii ne avertizeaza ca multe jucarii si decoratiuni, cumparate din magazine si piete, pot fi periculoase si pot provoca alergii. Specialistii spun ca jucariile ieftine sunt, de cele mai multe ori, de calitate proasta. Globurile stralucitoare sunt de diferite dimensiuni si culori. Cele mai multe ornamente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

