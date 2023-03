Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Andorra, scor 2-0, la debutul in preliminariile EURO 2024. In minutul 11 al partidei, o bataie generala a izbucnit intr-un sector al fanilor „tricolori”, cel ocupat de facțiunea „Uniți sub tricolor”. Forțele de ordine au intervenit și au evacuat o persoana care ar fi generat conflictul.…

- Presa din Andorra i-a denumit golani pe suporterii romani care s-au batut in tribune la meciul Andorra - Romania.”Uniți sub tricolor”, suporterii romani au uitat ca au mers la meci pentru a-i susține pe tricolori si s-au batut ca la meciurile din Liga 1.Oamenii de ordine de pe stadion nici nu au știut…

- Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, a avut un discurs dur la GSP Live la adresa „tricolorilor”, dupa victoria Romaniei cu Andorra, scor 2-0. Romania - Belarus are loc pe 28 martie, de la 21:45. Meciul va fi live TEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV „Nici rezultatul și nici jocul nu sunt mulțumitoare.…

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul Rapidului și fostul mare atacant al Romaniei, a analizat victoria „tricolorilor” cu Andorra, scor 2-0, in primul meci din preliminariile EURO 2024. Romania - Belarus are loc pe 28 martie, de la 21:45. Meciul va fi live TEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV Adrian…

- Ultrașii din gruparea „Uniți sub tricolor” au oferit scene josnice la aniversarea celor 10 ani de la inființare, chiar in timpul meciului Andorra - Romania. Comportamentul lor xenofob și agresiv ar putea atrage sancțiuni pentru echipa naționala. Federația Romana de Fotbal e abonata la amenzi din cauza…

- In minutul 11 al partidei, disputata sambata seara in Andorra, in grupa preliminara a EURO 2024, o bataie generala a izbucnit intr-un sector al fanilor „tricolori”, scrie GSP . Conform reporterilor Gazetei Sporturilor prezenți la meci, bataia s-a iscat in sectorul ocupat de facțiunea „Uniți sub tricolor”.…

- Selecționerul Edi Iordanescu a decis sa-l foloseasca pe Deian Sorescu (25 de ani) ca fundaș stanga in Andorra – Romania, mergand astfel de planul B, pus la cale vineri seara. Romania debuteaza in preliminariile EURO 2024 in Andorra, de la ora 21:45. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena…

- Andrei Rațiu (24 de ani), fundașul dreapta de la Huesca, a vorbit inainte de meciurile Romaniei cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Andorra - Romania are loc sambata, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe Antena 1Romania - Belarus se joaca pe 28 martie,…