- Mai mult, liderul PSD spune ca Mircea Geoana trebuie sa demisioneze de la NATO pentru a intra in cursa pentru palatul Cotroceni. „Am un gust amar sa il aud pe Geoana vorbind in stilul asta apocaliptic despre Romania, incadrandu-se in șirul de virgine politice care brusc și-au dat seama ca au ieșit…

- Aceasta afirmație vine pe fondul deciziei recente a unui for statutar al PSD, care a confirmat ca partidul va avea un candidat propriu pentru alegerile prezidențiale.„Am spus si ieri, daca vreti va spun si astazi si maine. Noi am decis intr-un for statutar, ieri, foarte clar – Partidul Social Democrat…

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Maramures daca PSD ii va propune lui Mircea Geoana sa intre in PSD avand in vedere ca cel mai recent sondaj - realizat de INSCOP la comanda News.ro - il da castigator in alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns: „Parerea mea ca daca asa arata,…

- 23,7% dintre romani l-ar vota pe Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18,2% pe Marcel Ciolacu (PSD), 13,5% pe George Simion (AUR), 12,5% pe Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pe Nicolae Ciuca. In turul al doilea, Geoana ar iesi castigator detasat in fata oricaruia dintre potentialii…

